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Общество3 февраля 2022 14:51

В воронежских школах детям продавали продукты без маркировки

Некоторые товары хранили без холодильника
Мария Щербакова
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Виновные заплатят штрафы

Виновные заплатят штрафы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коминтерновском районе в школьных буфетах продавали немаркированную продукцию, а также не соблюдали условия хранения еды. В некоторых случаях холодильники попросту не работали. Таковы результаты проверки прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 3 февраля.

- Выявлены и другие нарушения, которые могли повлечь отравление детей некачественными пищевыми продуктами и другие опасные последствия, - добавили в пресс-службе.

Районная прокуратура возбудила 4 административных дела по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Директорам трех школ внесены представления. Виновные должностные лица заплатят штрафы.

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