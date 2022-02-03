Для воронежских женщин санитарные врачи открыли «горячую линию» по парфюму и косметике

Возникли вопросы по косметике? Звоните на "горячую линию". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области с 7 по 18 февраля будет работать «горячая линия» по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Туда можно обратиться, чтобы получить рекомендации специалистов по вопросам, касающимся:

1. нормативных требований к парфюмерно-косметической продукции;

2. выбора и возврата товара, в том числе оформления претензий к продавцам по качеству и безопасности товаров;

3. получения информации на портале ГИС ЗПП о выявленной фальсификации парфюмерно-косметической продукции;

4. получения адресных и других контактных данных, куда необходимо обращаться в случае приобретения товаров плохого качества.

Консультации можно получить по бесплатному телефону 8-800-700-52-05 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). А также по телефонам «горячих линий» в районных отделах Роспотребнадзора. Их можно увидеть здесь