Для воронежских женщин санитарные врачи открыли «горячую линию» по парфюму и косметике

Возникли вопросы по косметике? Звоните на "горячую линию".
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области с 7 по 18 февраля будет работать «горячая линия» по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Туда можно обратиться, чтобы получить рекомендации специалистов по вопросам, касающимся:
1. нормативных требований к парфюмерно-косметической продукции;
2. выбора и возврата товара, в том числе оформления претензий к продавцам по качеству и безопасности товаров;
3. получения информации на портале ГИС ЗПП о выявленной фальсификации парфюмерно-косметической продукции;
4. получения адресных и других контактных данных, куда необходимо обращаться в случае приобретения товаров плохого качества.
Консультации можно получить по бесплатному телефону 8-800-700-52-05 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). А также по телефонам «горячих линий» в районных отделах Роспотребнадзора. Их можно увидеть здесь