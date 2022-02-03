В Воронеже устранили коммунальную аварию, оставившую Шилово без воды

На нижних этажах вода уже есть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К жителям многоэтажек в Шилово возвращается вода. Аварию на водозаборе на Левом берегу, где произошло отключение электричества, устранили. Об этом сообщили в управе Советского района.

Работы проводил подрядчик Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

- ООО «Энергосетевая компания» возобновляет водоснабжение в полном объеме. Насосная станция набирает давление. В течение 20 минут вода будет во всех домах, - пояснили в управе.

Там добавили, что на нижних этажах в некоторых домах вода уже есть.