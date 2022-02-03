Под Воронежем контракт на благоустройство на 14 млн отдали фирме сельского депутата

Фирма проводила работы на центральной улице села Новая Усмань Фото: pixabay.com

Прокуратура выявила нарушение при реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о благоустройстве одной из центральных улиц села Новая Усмань. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 3 февраля.

Так, в 2021 году администрация Усманского 2-го сельского поселения заключила контракт на 14 млн рублей с ООО «Экопарк». При этом руководитель организации является депутатом Совета народных депутатов поселения. Он принимал участие в голосовании по проекту бюджета. В документе, в том числе, утверждены расходы на одноименную муниципальную программу.

По закону, депутат должен был сообщить о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, а также принять меры, чтобы этого конфликта не допустить. Однако необходимое уведомление главе поселения он не направил.

Районная прокуратура обязала председателя Совета исправить нарушение, а также привлечь виновника к ответственности. Этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Совета.