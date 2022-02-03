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Общество3 февраля 2022 13:36

Под Воронежем контракт на благоустройство на 14 млн отдали фирме сельского депутата

Прокуратура заподозрила конфликт интересов
Мария Щербакова
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Фирма проводила работы на центральной улице села Новая Усмань

Фирма проводила работы на центральной улице села Новая Усмань

Фото: pixabay.com

Прокуратура выявила нарушение при реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о благоустройстве одной из центральных улиц села Новая Усмань. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 3 февраля.

Так, в 2021 году администрация Усманского 2-го сельского поселения заключила контракт на 14 млн рублей с ООО «Экопарк». При этом руководитель организации является депутатом Совета народных депутатов поселения. Он принимал участие в голосовании по проекту бюджета. В документе, в том числе, утверждены расходы на одноименную муниципальную программу.

По закону, депутат должен был сообщить о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, а также принять меры, чтобы этого конфликта не допустить. Однако необходимое уведомление главе поселения он не направил.

Районная прокуратура обязала председателя Совета исправить нарушение, а также привлечь виновника к ответственности. Этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Совета.

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