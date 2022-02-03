Воронежский «Факел» сыграет с грозненским «Ахматом»

Матч «Факел» – «Форте» отменен из-за тяжелейших погодных условий, сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Напомним, игра с таганрогской командой была призвана заменить несостоявшуюся встречу с «Нефтчи» из узбекского города Ферганы. Предполагали провести матч менее 90 минут. Но из-за сильного ветра и дождя не удастся сыграть и с таганрогским клубом из ФНЛ-2.

Сбор «Факела» продлится в турецком городе Белек до 9 февраля. На 6 февраля запланирован матч с командой российской Премьер-лиги – грозненским «Ахматом». В тот же день «Факел» собирается сыграть с лидером первой лиги чемпионата Сербии – ФК «Инджия». А 9-го воронежской команде предстоит матч с командой из грузинском элитной лиги - ФК «Самгурали» занимает в ней седьмое место. Но состоятся ли все эти матчи, видимо, тоже будет зависеть от капризов погоды.

С 14 февраля начнется сбор в Сочи. Там уже известны три соперника по контрольным матчам: 19 февраля «Факел» встретится с «Динамо-Минск», 23-го – с брянским «Динамо» и 24-го – с ФК «СКА-Ростов».

6 марта «Факел» сыграет первый матч в ФНЛ после зимнего перерыва с «КамАЗом» из Набережных Челнов, занимающим 13 место с 33 очками. Воронежский клуб, напомним, идет вторым. В активе «Факела» 49 очков.