В Воронеже из-за ОРВИ остановили занятия в 86 начальных классах

В общей сложности ограничения коснулись 124 классов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 86 начальных классах из 67 школ Воронежа остановили занятия из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в четверг, 3 февраля.

На дистанционное обучения перевели 38 «началок» в 26 школах. В общей сложности ограничения коснулись 124 классов в 78 школах. Для сравнения, всего в Воронеже 1 727 начальных классов (1-4) в 120 школах.

Кроме того, по данным мэрии, ограничения из-за ОРВИ и коронавируса ввели в 5 группах из 4 детских садов.

Напомним, учеников 5-11 классов с 3 февраля из-за взрывного роста заболеваемости ковидом перевели на дистанционное обучение. Такой формат минимум продлится до 16 февраля. Учреждения дополнительного образования также будут работать в дистанционном режиме.