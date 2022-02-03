Коммунальщики Ленинского района Воронежа будут ежедневно чистить подходы к поликлиникам

Фото управы Ленинского района

В нынешнюю снежную и щедрую на оттепели зиму горожане довольно часто жалуются на неочищенные тротуары и подходы к медицинским учреждениям. Глава Ленинского района распорядился, чтобы прилегающие к поликлиникам и больницам территории очищали от снега и льда ежедневно.

Всего на территории района работают 18 государственных медицинских учреждений. Они в основном расположены на магистральных улицах, вблизи остановок общественного транспорта и прилегающие к ним территории включены в рабочие маршруты уборки районного комбината благоустройства. Но погодные условия требуют уделить таким объектам повышенное внимание, отметили в управе.