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Общество3 февраля 2022 12:54

Коммунальщики Ленинского района Воронежа будут ежедневно чистить подходы к поликлиникам

В районе расположены 18 медучеждений
Ирина КАЗАНИНА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

В нынешнюю снежную и щедрую на оттепели зиму горожане довольно часто жалуются на неочищенные тротуары и подходы к медицинским учреждениям. Глава Ленинского района распорядился, чтобы прилегающие к поликлиникам и больницам территории очищали от снега и льда ежедневно.

Всего на территории района работают 18 государственных медицинских учреждений. Они в основном расположены на магистральных улицах, вблизи остановок общественного транспорта и прилегающие к ним территории включены в рабочие маршруты уборки районного комбината благоустройства. Но погодные условия требуют уделить таким объектам повышенное внимание, отметили в управе.

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