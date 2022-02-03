Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 12:36

Собутыльница во время пьянки перевела с карты воронежца полмиллиона рублей на свой счет

И даже успела купить машину, после чего ее задержали
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

47-летний воронежец в один прекрасный день обнаружил, что с его банковской карты исчезли 500 тысяч рублей.

Под подозрение полиции попала знакомая потерпевшего, у которой он гостил несколько дней. Когда 29-летнюю женщину задержали, она призналась, что во время пьянки воспользовалась невнимательностью мужчины и через приложение мобильного банка неоднократно переводила средства с его расчетного счета на свою банковскую карту. Часть похищенных денег дама успела потратить на покупку автомобиля ВАЗ-2115.

Машину изъяли. Женщине грозит за кражу до шести лет заключения.

0