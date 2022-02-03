Собутыльница во время пьянки перевела с карты воронежца полмиллиона рублей на свой счет

47-летний воронежец в один прекрасный день обнаружил, что с его банковской карты исчезли 500 тысяч рублей.

Под подозрение полиции попала знакомая потерпевшего, у которой он гостил несколько дней. Когда 29-летнюю женщину задержали, она призналась, что во время пьянки воспользовалась невнимательностью мужчины и через приложение мобильного банка неоднократно переводила средства с его расчетного счета на свою банковскую карту. Часть похищенных денег дама успела потратить на покупку автомобиля ВАЗ-2115.

Машину изъяли. Женщине грозит за кражу до шести лет заключения.