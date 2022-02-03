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Общество3 февраля 2022 11:04

Воронежская прокуратура выявила множество нарушений в работе колледжа и кадетского корпуса

К ответственности привлекли 19 должностных лиц
Мария Щербакова
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Большую часть нарушений устранили

Большую часть нарушений устранили

Фото: pixabay.com

Воронежская прокуратура наведалась с проверкой в Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова и Горожанский казачий кадетский корпус. Оба учреждения подведомственны региональному департаменту образования, науки и молодежной политики. Результаты оказались неутешительными – выявили многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 3 февраля.

Так, нарушения допускали при организации питания детей, хранении продуктов, утилизации бытовых отходов. Недочеты были в оснащении помещений учебных корпусов и общежитий. Вскрыты недостатки при организации профилактической работы с детьми.

Кроме того, нарушались правила пожарной безопасности, а также не учитывались социальные и имущественные права учеников, в том числе детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В итоге 19 должностных лиц, в том числе руководителей, привлекли к дисциплинарной ответственности. Большую часть нарушений уже устранили. Случаи, где необходимо дополнительное финансирование, прокуратура поставила на контроль.

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