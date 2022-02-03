В Воронежу будут судить бывшего офицера-воспитателя за избиение кадетов

Дело рассмотрит Железнодорожный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Железнодорожного района передела в суд уголовное дело в отношении 46-летнего офицера-воспитателя Воронежской кадетской школы имени А.В. Суворова Валерия Карпова. Мужчину обвиняют в избиении подопечных. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в четверг, 3 февраля.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год офицер из личной неприязни систематически бил и оскорблял кадетов. При этом в его обязанности входила забота о нормальном нравственном воспитании детей, а также обеспечение их безопасности.

Офицера обвиняют по статье «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением». Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.