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Общество3 февраля 2022 10:32

В Воронежу будут судить бывшего офицера-воспитателя за избиение кадетов

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы
Мария Щербакова
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Дело рассмотрит Железнодорожный суд

Дело рассмотрит Железнодорожный суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Железнодорожного района передела в суд уголовное дело в отношении 46-летнего офицера-воспитателя Воронежской кадетской школы имени А.В. Суворова Валерия Карпова. Мужчину обвиняют в избиении подопечных. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в четверг, 3 февраля.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год офицер из личной неприязни систематически бил и оскорблял кадетов. При этом в его обязанности входила забота о нормальном нравственном воспитании детей, а также обеспечение их безопасности.

Офицера обвиняют по статье «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением». Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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