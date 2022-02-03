Оркестру Воронежской филармонии купили новые инструменты на 20 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Валторны, гобои, литавры, кларнеты, флейты тромбон-бас - более двух десятков новых инструментов купили музыкантам Воронежского академического симфонического оркестра филармонии на бюджетные средства. В общей сложности, на новые инструменты потратили более 20 млн рублей.

- За последнее время это самая крупная сумма, выделенная филармонии конкретно на приобретение музыкальных инструментов. Новые инструменты значительно улучшили материально-техническую базу оркестра. Музыканты приняли это как долгожданный подарок. Сейчас точно можно сказать: наш симфонический оркестр зазвучал по-особенному, - отметил директор филармонии Николай Попов.

Напомним, в Воронежском симфоническом оркестре 114 исполнителей. Коллектив состоит из четырех основных групп: струнно-смычковые, деревянные духовые, медные духовые и ударные.