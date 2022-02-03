У вратаря воронежского «Факела» родился сын

Семейная чета Городовых назвали первенца Максимом. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Вратарь «Факела» Алексей Городовой впервые стал отцом. Родители назвали сына Максимом. Об этом сообщили на странице «Факела» ВКонтакте.

Напомним, Городовой перешел в «Факел» из казанского «Рубина» во время зимнего перерыва в первенстве ФНЛ. Он был призван ликвидировать брешь в составе, образовавшуюся после ухода Ильи Свинова в московский «Спартак». То, что на Алексея рассчитывают, как на основного вратаря, можно понять по тому, как распределяют игровое время на сборах в Турции между ним и Сергеем Ещенко, перешедшим в «Факел» из «Краснодара-2».

Надеемся, что счастливый отец станет настоящей скалой на пути атак соперников «Факела». Ну а Максиму Алексеевичу желаем расти крепким, здоровым. И, конечно, спортивным.