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Спорт3 февраля 2022 9:49

У вратаря воронежского «Факела» родился сын

Мальчика назвали Максимом
Юрий КОЗЛОВ
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Семейная чета Городовых назвали первенца Максимом. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Семейная чета Городовых назвали первенца Максимом. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Вратарь «Факела» Алексей Городовой впервые стал отцом. Родители назвали сына Максимом. Об этом сообщили на странице «Факела» ВКонтакте.

Напомним, Городовой перешел в «Факел» из казанского «Рубина» во время зимнего перерыва в первенстве ФНЛ. Он был призван ликвидировать брешь в составе, образовавшуюся после ухода Ильи Свинова в московский «Спартак». То, что на Алексея рассчитывают, как на основного вратаря, можно понять по тому, как распределяют игровое время на сборах в Турции между ним и Сергеем Ещенко, перешедшим в «Факел» из «Краснодара-2».

Надеемся, что счастливый отец станет настоящей скалой на пути атак соперников «Факела». Ну а Максиму Алексеевичу желаем расти крепким, здоровым. И, конечно, спортивным.

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