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Происшествия3 февраля 2022 9:31

В Воронеже задержали рецидивиста, пытавшегося в супермаркете украсть несколько бутылок алкоголя

Грабитель ударил одну из сотрудниц магазина
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали на месте преступления грабителя, пытавшегося вынести из супермаркета несколько бутылок алкоголя.

Полицию вызвали в магазин на улице Тимирязева. Вечером в торговую точку зашел молодой человек. Обойдя зал, посетитель взял со стеллажа несколько бутылок спиртного и, не расплатившись, направился к выходу. Сотрудницы магазина попытались его остановить, в ответ мужчина ударил одну из них по лицу и пытался уйти. Но его задержали правоохранители. Грабителем оказался 30-летний рецидивист, алкоголь у него изъяли.

За грабеж мужчине светит до семи лет заключения.

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