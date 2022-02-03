В Воронеже задержали рецидивиста, пытавшегося в супермаркете украсть несколько бутылок алкоголя

В Воронеже задержали на месте преступления грабителя, пытавшегося вынести из супермаркета несколько бутылок алкоголя.

Полицию вызвали в магазин на улице Тимирязева. Вечером в торговую точку зашел молодой человек. Обойдя зал, посетитель взял со стеллажа несколько бутылок спиртного и, не расплатившись, направился к выходу. Сотрудницы магазина попытались его остановить, в ответ мужчина ударил одну из них по лицу и пытался уйти. Но его задержали правоохранители. Грабителем оказался 30-летний рецидивист, алкоголь у него изъяли.

За грабеж мужчине светит до семи лет заключения.