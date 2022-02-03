Воронежский «Факел» вместо узбекского «Нефтчи» встретится с клубом из Таганрога

"Факел" сыграет с командой из ФНЛ-2 сильно урезанный по времени матч. Фото: с сайта ФК "Факел"

Спарринг «Факел» – «Нефтчи» отменен из-за отказа клуба из Узбекистана. Погода в Турции продолжает оставаться отвратительной – дождливой и ветреной. Видимо, узбеки привыкли к более комфортным условиям у себя на родине.

«Факел» тем временем нашел нового соперника. Футболисты воронежской команды померяются силами с ФК «Форте», занимающим четвертое место в первой группе ФНЛ-2 (так теперь называется российская вторая лига). Ранее в Таганроге команда называлась «Торпедо». Теперь преемником этого клуба стала команда «Форте», названная в честь спонсора.

Время матча будет сильно урезано. Команды сыграют менее 90 минут. Видеотрансляции матча не будет, после игры обещают выложить нарезку лучших моментов.