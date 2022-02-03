В Воронежской области впервые суточный прирост по заболевшим ковидом составил более 3000 человек

Взрывной рост заболевших коронавирусом в Воронежской области продолжается. За 2 февраля суточный прирост лабораторно подтвержденных случаев составил 3005 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 221 640 заболевших COVID-19. Растет и количество госпитализированных: за минувший день в больницу с ковидом попали 310 пациентов.

Летальная статистика пополнилась 9 новыми случаями. Всего от осложнений ковида с момента наблюдений скончались 7 323 жителя Воронежской области.

За вчерашний день выписали с больничного 1651 пациента. Всего выздоровели 198 533 воронежцев.