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Общество3 февраля 2022 8:42

Жителям двух воронежских микрорайонов пообещали сделать освещение на дороге через лес

Фонари установят по пути в Таврово и Никольское
Ирина КАЗАНИНА
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Вопрос обещают решить в ближайшие месяцы

Вопрос обещают решить в ближайшие месяцы

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жители воронежских микрорайов Таврово и Никольское давно просят сделать освещение на автомобильной дороге от Масловки, которая проходит через лес. В ночное время отсутствие фонарей сильно осложняет дорожную обстановку. Местные жители обратились в городскую администрацию с просьбой помочь решить этот вопрос.

На встрече с чиновниками обсудили возможные варианты монтажа оборудования.

Дело в том, что дорога проходит по землям лесного фонда и получение разрешения в этом случае – процедура длительная. Заместитель управления лесного хозяйства Вячеслав Оробинский предложил упрощенный алгоритм.

- Обычно в таких случаях для получения разрешения на строительство линейного объекта заключается договор аренды, предусматривающий длительную процедуру межевания лесного участка, - пояснили в управлении лесхоза области. - Однако федеральное законодательство позволяет оформить этот участок лесного фонда на праве сервитута.

По словам чиновников, это позволит уже через два месяца завершить документарные процедуры. А затем приступить и к монтажу освещения.

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