В Воронеже работник склада продал налево 320 кег

Воронежский предприниматель не досчитался на складе около 320 кег из нержавеющей стали на общую сумму более 1,7 млн рублей. Как выяснили полицейские, тара исчезла со склада в Коминтерновском районе с января по февраль прошлого года.

Под подозрение попал один из работников, который имел неограниченный доступ в помещение. Когда 37-летнего мужчину задержали, он признался, что находил в интернете объявления о покупке кег, связывался с потенциальными покупателями, после чего похищал с работы требуемое количество товара, перевозя кеги на такси.

За кражу мужчине грозит до 10 лет заключения.