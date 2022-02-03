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Происшествия3 февраля 2022 8:30

В Воронеже работник склада продал налево 320 кег

Мужчина искал покупателей через объявления в интернете
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежский предприниматель не досчитался на складе около 320 кег из нержавеющей стали на общую сумму более 1,7 млн рублей. Как выяснили полицейские, тара исчезла со склада в Коминтерновском районе с января по февраль прошлого года.

Под подозрение попал один из работников, который имел неограниченный доступ в помещение. Когда 37-летнего мужчину задержали, он признался, что находил в интернете объявления о покупке кег, связывался с потенциальными покупателями, после чего похищал с работы требуемое количество товара, перевозя кеги на такси.

За кражу мужчине грозит до 10 лет заключения.

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