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Общество3 февраля 2022 8:26

В Лисках появится Центр культурного развития

В крупном райцентре Воронежской области решили построить здание, где можно будет проводить концерты, а также заниматься музыкой, хореографией и живописью
Олег КУЗНЕЦОВ
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Проект Центра культурного развития.

Проект Центра культурного развития.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В 2022 году в Лисках в рамках национального проекта «Культура» начнется строительство Центра культурного развития. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. В новом здании сделают зрительный зал на 248 мест с современным звуковым и световым оборудованием. Там можно будет проводить концерты, спектакли, показывать фильмы. будет оснащен. В Центре также появятся музыкальная студия, хореографический класс и студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

В городе уже есть Дворец культуры и муниципальный музыкально-драматический театр, которые находятся в одном здании. Однако для крупного райцентра этого мало.

Контракт на проведение строительных работ заключен 12 января. Завершится строительство Центра культурного развития в 2023 году. Находиться он будет в новом, быстро развивающемся микрорайоне.

- Жители нашего микрорайона неоднократно обращались в администрацию Лискинского района с просьбой о строительстве здесь Дома культуры. Нашим детям сложно посещать кружки и творческие коллективы в городском ДК – добираться далеко и неудобно. Поэтому мы очень рады тому, что начнут строить новый Центр, - поделилась своим мнением Елена Паркау, жительница Лисок.

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