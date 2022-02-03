В Лисках появится Центр культурного развития

Проект Центра культурного развития. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В 2022 году в Лисках в рамках национального проекта «Культура» начнется строительство Центра культурного развития. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. В новом здании сделают зрительный зал на 248 мест с современным звуковым и световым оборудованием. Там можно будет проводить концерты, спектакли, показывать фильмы. будет оснащен. В Центре также появятся музыкальная студия, хореографический класс и студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

В городе уже есть Дворец культуры и муниципальный музыкально-драматический театр, которые находятся в одном здании. Однако для крупного райцентра этого мало.

Контракт на проведение строительных работ заключен 12 января. Завершится строительство Центра культурного развития в 2023 году. Находиться он будет в новом, быстро развивающемся микрорайоне.

- Жители нашего микрорайона неоднократно обращались в администрацию Лискинского района с просьбой о строительстве здесь Дома культуры. Нашим детям сложно посещать кружки и творческие коллективы в городском ДК – добираться далеко и неудобно. Поэтому мы очень рады тому, что начнут строить новый Центр, - поделилась своим мнением Елена Паркау, жительница Лисок.