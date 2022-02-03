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Общество3 февраля 2022 8:22

Воронежский опорный вуз переводит сотрудников на дистант

На больничный ушел и.о. ректора университета
Ярослав ИВАНОВ
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Опорный вуз переводит сотрудников на дистанционный режим работы из-за роста заболевших ОРВИ и ковидом среди персонала, на больничный ушел и исполняющий обязанности ректора университета. По словам проректора по воспитательной работе в ВГТУ Антона Ходунова, Дмитрий Проскурин координирует работу сотрудников дистанционно. Решение об удаленном режиме работы принято, чтобы остановить распространение инфекции в университете.

Сейчас в вузе собирают информацию о количестве заболевших студентов, чтобы решить вопрос о необходимости введения дистанционного обучения. До 7 февраля большинство студентов находится на каникулах.

Напомним, из-за роста заболевших коронавирусом в Воронеже большинство вузов перешло на смешанный формат обучения, когда лекции и семинары проводят онлайн.

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