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Общество3 февраля 2022 7:28

Работникам воронежского хоккейного клуба "Буран" выплатили 800 тысяч задолженности по зарплате

Сотрудники пожаловались в трудинспекцию
Ярослав ИВАНОВ
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Работники хоккейного клуба «Буран Воронеж» пожаловались в гострудинспекцию на задержки зарплаты.

- Инспектор труда во время внеплановой проверки установил, что задолженность по заработной плате перед работниками хоккейного клуба существует. На основании выданного гострудинспекцией предписания 23 сотрудника организации получили зарплату в общей сумме более 800 тысяч рублей. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.

Вчера воронежский «Буран» всухую обыграл питерское «Динамо», прервав серию из восьми поражений подряд. Главный тренер воронежской команды Михаил Бирюков доволен подопечными, которые в этой игре сплотились.

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