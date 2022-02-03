Главный тренер воронежского «Бурана» о победе после восьми поражений: «Нам было непросто, но мы здорово терпели»

Михаил Бирюков (справа на переднем плане) после победы в раздевалке "Бурана". Фото со страницы ХК "Буран" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Гостевую победу над одним из лидеров ВХЛ, «Динамо» из Санкт-Петербурга, – 2:0, особенно ценную тем, что она была одержана после восьми поражений подряд, прокомментировал главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков:

- Низкий поклон ребятам за игру, накапливалась эта серия поражений, тем более вдвойне это дорогого стоит после 4:9 сыграть на ноль. Непросто психологически, но ребята - молодцы, очень понравился первый период, потом мы знали, что соперник добавит, он и добавил. Нам было непросто, но мы здорово терпели, пластались, на себя ловили броски и не удалялись. Если бы наудалялись, наверное, не смогли бы взять два очка. Ребята в этой игре сплотились, еще два матча впереди, не так много их осталось до конца сезона, работаем дальше.

- За Артема Назаркина можно порадоваться отдельно?

- Бесспорно, у нас была большая проблема с вратарской линией, после каждого броска мы на скамейке вздрагивали. А с «Динамо» Артем «забрал» игру, помогал команде. За него было спокойно, надеюсь, что он проложит в том же духе.

Главный тренер ХК «Динамо Санкт-Петербург» Сергей Пушков был, понятное дело, настроен по отношению к своим игрокам критически:

- Здесь все очень коротко, две грубейшие ошибки в обороне, которые привели к заброшенным шайбам и очень слабая игра в атаке, мы не создали сегодня ничего. А в тех моментах, которые были, здорово сработал вратарь «Бурана».

- Холодный душ перед плей-офф, насколько из этого можно извлечь пользу?

- Нужно готовиться к любому матчу, несмотря на то, что за команда и на каком месте она идет.