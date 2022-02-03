Воронежцы смогут бесплатно посмотреть фильмы по "Пушкинской карте"

С февраля воронежские кинотеатры подключились к системе «Пушкинская карта». Ее обладатели могут бесплатно посещать сеансы отечественных фильмов, созданных при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В программе участвуют кинотеатры Star&Mlad в сити-парке «Град» и ТРЦ «Московский проспект», «Синема Парки» в Центре Галереи Чижова и ТРЦ «Арена», «Максимир», «Уран» (Нововоронеж), «Восток» (Панино). Ведется поэтапное подключение и остальных кинотеатров и кинозалов области, как муниципальных, так и частных.

Сейчас по карте можно посмотреть «Три богатыря и конь на троне», «Чемпион мира», «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Мария. Спасти Москву». Впереди также премьеры картин «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Однажды в пустыне», «Папы». Список фильмов будет постоянно пополняться.

В течение 2022 года на «киношку» обладатели «Пушкинских карт» смогут потратить до 2 000 из 5 000 рублей ее номинала.

В Воронежской области с момента старта программы карты оформили 58 194 человека. Регион занял первое место в ЦФО по количеству выданных «Пушкинских карт»