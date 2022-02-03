Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 7:03

Под Воронежем водитель трактора спровоцировал ДТП с "Ладой", которая столкнулась с грузовиком

Травмы получила водитель легковушки, ее пассажир погиб
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах масштабной аварии, которая произошла вечером 2 февраля в Грибановском районе. Около 20.20 на 586-м килоометре автодороги Р-22 «Каспий» трактор «Беларус-1221.2» с полуприцепом столкнулся с «Ладой Приора». По предварительным данным полиции, 34-летний водитель трактора при выезде со второстепенной дороги на перекрестке неравнозначных дорог не уступил легковушке. От удара "Лада" врезалась в попутный грузовик «Ивеко».

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 117 ДТП, в них кроме одного погибшего пострадали три человека.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

0