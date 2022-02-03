В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана и гололеда

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Желтый уровень погодной опасности в Воронежской области объявил Гидрометцентр. Согласно прогностической карте, в регионе до вечера 3 февраля местами ожидаются туман и гололед. До утра 4 февраля в отдельных районах области опасность налипания мокрого снега на провода линий электропередачи и другие конструкции.

Напомним, снегопады и метель принесут в Воронежскую область западные циклоны «Квина» и «Филин». По данным воронежского гидрометцентра, сегодня, 3 февраля, тепло до +1 и мокрый снег с дождем. 4 февраля ожидается до -2 мороза и небольшой снег. Осадки с разной степенью интенсивности будут идти до конца недели