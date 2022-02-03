В Воронеж привезут икону Сицилийской Божьей Матери

5 февраля в Воронеж из Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря привезут Сицилийскую икону Божией Матери. Она считается очень чтимой реликвией.

Икону, по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, принесут в Благовещенский кафедральный собор перед всенощным бдением - в 16.45. Она пробудет в соборе до 16 февраля.

Принесение святыни связано со знаменательной датой - 930-летием явления чудотворного образа в Сицилии (по старому стилю 5 февраля 1092 года).

Согласно преданию, икону в Дивы принесли из Сицилии благочестивые старцы-иноки Ксенофонт и Иоасаф в конце ХV века. Старцы основали монастырь в тех местах.

В 30-е годы ХХ века Успенский монастырь был полностью разорен, но чудотворную икону спасли верующие. В 1996 году, когда монастырь начали возрождать, образ вернулся в обитель.