Воронежский «Буран» всухую обыграл питерское «Динамо», прервав серию из восьми поражений подряд

Только что Никита Луховской забросил вторую шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Все-таки у «Бурана» взыграло самолюбие. Серия из восьми поражений подряд «ураганных», казалось бы, ясно говорила о том, кто выиграет в матче в Санкт-Петербурге. Тем более, что местное «Динамо» замыкает пятерку лучших в ВХЛ, а «Буран» идет 24-м. Но нет тут-то было.

В первом периоде хозяева ледовой площадки долго имели преимущество, но свои моменты не реализовали. А хоккеисты «Бурана» сумели это сделать, да еще как! На 19 минуте в неразберихе на «пятачке» «Динамо» лучше всех разобрался Даниил Лобанов. Он протолкнул шайбу почти в пустые ворота – 1:0. Прошло всего 15 секунд, и Никита Луховской после классной передачи неуловимым движением клюшки еще раз поражает ворота питерцев – 2:0.

Времени оставалось уйма, но хозяева так и не нашли пути к воротам «ураганных». Их в этот вечер здорово защищал Артем Назаркин с партнерами по команде, регулярно ложившимися под летящую шайбу. Более того, когда динамовцы выпустили шестого полевого игрока, оставив свои ворота пустыми, «ураганные» едва не забросили третью. Но шайба все же не пожелала закатываться в сетку. Но и так вполне неплохо. Любопытно, что «Буран» нанес в этом чемпионате питерскому «Динамо» первое поражение. 18 сентября в Воронеже «ураганные» выиграли 2:1 по буллитам. Вот и сейчас воронежская команда прервала серию динамовцев из пяти побед подряд. Определенно «Буран», похоже, в любом состоянии - крайне неудобный соперник для этой питерской команды.

«Буран» набрал 34 очка, оставшись на 24 месте. Впереди 4 февраля еще одна выездная игра. В подмосковном Воскресенске «ураганные» встретятся с местным «Химиком», занимающим 10 место с 63 очками. Матч начнется в 18.30.