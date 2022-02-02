В Воронежской области за попытку продать 5 кг марихуаны мужчину посадили на 12 лет

Торговец "травкой" отправится на 12 лет в колонию строгого режима. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Аннинском районном суде вынесли приговор 30-летнему жителю Терновского района. Его признали виновным в продаже и попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

В суде установили, что в январе 2020 года мужчина продал субъекту, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, более 500 граммов марихуаны. А еще с несколькими подельниками пытался сбыть более 5 кг «травки». Однако сделать ему это не удалось – поймали за руку полицейские.

- Свою вину в этих преступлениях житель Терновского района не признал. Однако суд посчитал доказательства, представленные сотрудником прокуратуры, достаточными. В итоге мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.