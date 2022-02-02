В Воронеже тяжелобольному журналисту Александру Ягодкину нужна помощь

Александр Ягодкин. Фото со страницы Германа Полтаева в Фейсбуке. Фото: другой источник.

На лечение писателя и журналиста Александра Ягодкина, страдающего от тяжелой болезни, начали собирать деньги. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил его коллега Герман Полтаев.

- Для лечения Александра Анатольевича необходимы немалые средства. Если у вас есть возможность, помогите, пожалуйста, Саше, – призвал Герман Полтаев на своей странице в Фейсбуке.

Деньги можно перечислить жене Александра Ягодкина Ольге. Узнать подробности можно по телефону +7 (920) 216 46 94.

Александр Ягодкин родился 1 марта 1952 года в поселке Рамонь. С 1974 по 1992 год трудился на предприятиях электронной промышленности Воронежа. После распада СССР ушел в журналистику, работал во многих воронежских изданиях. Выпустил четыре книги, в которых публиковал свои рассказы и повести: «Про одного мальчишку», «Обратная сторона Луны», «Осторожно, люди», «Бег с бабочками». В 2004, 2006 и 2009 годах был финалистом конкурса имени Сахарова «За журналистику как поступок». В 2008-м победил на конкурсе «Золотой гонг» в номинации «Лучшая публикация года в России о социальных проблемах». В 2009 году был признан «Лучшим автором года» на конкурсе «Журналистская Россия».