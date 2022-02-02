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Общество2 февраля 2022 17:35

В центре Воронежа перекроют часть улицы для уборки снега

Там нельзя будет проехать поздним вечером и ночью
Юрий КОЗЛОВ
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Движение транспорта перекроют на восемь часов.

Движение транспорта перекроют на восемь часов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 22.00 среды, 2 февраля, до 6.00 четверга, 3 февраля, перекроют движение транспорта часть улицы Декабристов в Центральном районе. Нельзя будет проехать по участку от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской. В это время на нем будут убирать лед и снег работники комбината благоустройства Центрального района.

Напомним, перекрытия для уборки (особенно ночью) в Воронеже проходят регулярно. Тем более в центре города, которому все же уделяют более пристальное внимание.

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