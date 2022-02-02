В Воронежской области много раз ездивший пьяным водитель отправится в колонию на четыре года

В суде решили больше с пьяным водителем не миндальничать и отправили его в колонию на четыре года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В августе 2021 года 28-летнего мужчину, рулившего «ВАЗом-211440», в Лисках на улице Пионерской остановили инспекторы ГИБДД. Надо сказать, имели на то основание: водитель был вдрызг пьян. Мужчина отказался пройти тест. Однако по закону это равносильно тому, что он признал себя пьяным. Возможно, по этому поводу были бы какие-то сомнения, если бы он попадался в таком виде в первый раз. Но нет – таких случаев было много.

- Ранее водитель был условно осужден за пьяную езду. Теперь по приговору Лискинского районного суда он был признан виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость». И условное наказание превратилось в реальные четыре года колонии общего режима, Кроме того, на тот же срок мужчина лишен водительских прав, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.