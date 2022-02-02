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Происшествия2 февраля 2022 16:55

За кражу инструментов из багажника «семерки» 18-летний воронежец может сесть на пять лет

Молодой человек попался на воровстве уже не первый раз
Юрий КОЗЛОВ
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Юного рецидивиста задержали, но потом отпустили под подписку о невыезде.

Юного рецидивиста задержали, но потом отпустили под подписку о невыезде.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В октябре 2021 года владелец «семерки», припаркованной на улице Тепличной, написал заявление в полицию о том, что его «ласточку» обокрали. Полицейские выяснили, что ночью из багажника машины вор вытащил инструменты. Ущерб, причиненный их владельцу, составил около десяти тысяч рублей.

Оперативники получили информацию, на основании которой установили личность вора. Им оказался ранее судимый за кражу 18-летний воронежец, которого стражи порядка задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. Молодой человек признался, что повредил крышку багажника автомобиля, используя подручные средства. Похищенные инструменты он продал, а вырученные деньги потратил.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда юного вора отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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