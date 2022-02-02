В Воронежской области женщина взяла кредит на 395 тысяч рублей и «подарила» его мошенникам

Не сообщайте незнакомцам данные своих банковских карт! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередной жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Лисок Аферисты, представившиеся с сотрудниками службы безопасности банка, сообщили, что на нее оформлен кредит. Потом ей позвонил уже некий представитель правоохранительных органов. Он попросил помочь поймать «кротов» в банке, которые продают данные клиентов.

Женщина, поверив аферистам, сообщила им свои персональные данные и те, под предлогом отмены заявки путем оформления новой, смогли оформить на нее уже настоящий кредит. Также она сообщила мошенникам, что находится в Воронеже и те сразу направили ее в ближайшее отделение банка, убедив никому из служащих не говорить о цели получения кредита. Женщина в итоге перевела им 395 тысяч рублей одним платежом на указанный счет в другом отделении. После этого «оперативники» сказали, что перезвонят через неделю. Через некоторое время аферисты снова связались с ней и сказали, что ей нужно оформить кредит в еще одном банке. Тут жительница Лисок поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД. - Всего в Воронежской области 1 февраля зарегистрированы четыре сообщения о «дистанционных» преступлениях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, и семь фактов хищения денег с банковских карт. Общий ущерб составил около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Большинство противоправных действий совершены с помощью различных операций с банковскими картами. Полицейские в очередной раз напоминают об активизации работы мошенников по схеме, связанной с отменой заявок на кредит.

В полиции также сообщили, что очень часто мошенники убеждают граждан оформить заявку для отмены предыдущей и далее действуют по двум сценариям: либо переводят деньги через личный кабинет, либо просят свою жертву их обналичить и зачислить на номера телефонов. Также аферисты под видом правоохранителей очень часто угрожают возбуждением уголовных дел и просят оказать содействие в поимке недобросовестных банковских служащих.

Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Так вы повышаете шансы на оперативную поимку аферистов.