Воронежских водителей предупредили о мокром снеге и сильном ветре на трассе «Дон»

Непогода нынче в моде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежских водителей, собирающихся ехать по трассе «Дон» в направлении Краснодара, предупредили о неблагоприятных погодных условиях. В телеграм-канале компании «Автодор» сообщили о полученном от синоптиков прогнозе, в котором предполагают мокрый снег с дождем и сильным ветром с порывами до 25 м/c.

Водителей призывают быть особенно осторожными на открытых участках. Тем более, что 1 февраля именно из-за скользкой дороги в Эртильском районе «Лада-Приора» вылетела на «встречку» и врезалась в «Infiniti». В аварии был тяжело ранен водитель «Лады», травмы получили пассажиры иномарки – 29-летняя женщина и двухлетняя девочка.