Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 16:18

Воронежских водителей предупредили о мокром снеге и сильном ветре на трассе «Дон»

Непогоду ожидают на участке по направлению к Краснодару
Олег КУЗНЕЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Непогода нынче в моде.

Непогода нынче в моде.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежских водителей, собирающихся ехать по трассе «Дон» в направлении Краснодара, предупредили о неблагоприятных погодных условиях. В телеграм-канале компании «Автодор» сообщили о полученном от синоптиков прогнозе, в котором предполагают мокрый снег с дождем и сильным ветром с порывами до 25 м/c.

Водителей призывают быть особенно осторожными на открытых участках. Тем более, что 1 февраля именно из-за скользкой дороги в Эртильском районе «Лада-Приора» вылетела на «встречку» и врезалась в «Infiniti». В аварии был тяжело ранен водитель «Лады», травмы получили пассажиры иномарки – 29-летняя женщина и двухлетняя девочка.

0