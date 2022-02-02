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Спорт2 февраля 2022 16:01

Игру воронежского «Факела» с бакинским «Нефтчи» перенесли на 3 февраля

Причина – жуткий проливной дождь и ветер
Юрий КОЗЛОВ
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"Факел" сразится с "Нефтчи" на день позже, чем запланировали ранее.

"Факел" сразится с "Нефтчи" на день позже, чем запланировали ранее.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Из-за сильного дождя и ветра игра «Факела» с бакинским «Нефтчи», занимающем третье место в элитном дивизионе чемпионата Азербайджана, перенесена на четверг, 3 февраля. Об этом сообщили на сайте воронежского футбольного клуба. Время начала матча объявят позднее. Также планируют провести трансляцию на клубном канале в YouTube.

Напомним, онлайн-видео матча с «Атырау» из-за капризов погоды организовать не удалось. «Факел» с этой казахской командой сыграл – 1:1. Пока на сборах в зимнее межсезонье воронежский клуб провел пять матчей, один из них выиграл, один проиграл и три свел вничью.

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