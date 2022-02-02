Умер воронежский актер, снимавшийся у Эльдара Рязанова

Юрий Лактионов, фото Воронежского драмтеатра

Печальные новости пришли из театра драмы. Не стало Юрия Лактионова. Известный актер скончался 30 января на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Юрий Александрович окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в 1966 году. Работал в театрах Смоленска, Новосибирска, Краснодара. На сцене Воронежского драмтеатра имени Кольцова выступал 42 года - с 1972 по 2014-й. Играл в спектаклях «Женитьба Фигаро», «Невероятный сеанс», «Арест», «Приходи и уводи», «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена». А всего в его творческой копилке более 50 ролей.

Лактионов был вообще человек-оркестр: режиссер-постановщик, драматург, оформил более полусотни спектаклей на сценах воронежских театров как художник. А еще Юрий Александрович писал песни. Все таланты Лактионова ценили не только воронежские зрители, но и, например, такая величина как режиссер Эльдар Рязанов, не раз приглашавший нашего земляка в свои фильмы.

Светлая память…