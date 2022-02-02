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Общество2 февраля 2022 15:28

В Воронежской области в случае ухудшения ситуации в больницах могут оборудовать 8,8 тысяч ковидных коек

Об этом губернатор Александр Гусев сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину
Юрий КОЗЛОВ
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Губернатор уверен, что количество ковидных коек можно увеличить более чем в четыре раза.

Губернатор уверен, что количество ковидных коек можно увеличить более чем в четыре раза.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину о мерах защиты воронежцев от коронавируса. В частности, глава региона доложил о ситуации в здравоохранении региона.

По данным губернатора, на стационарном лечении от ковида сейчас находится 2,1 тыс. человек. При этом 34 тысячи лечатся на дому. Семь тысяч медиков работают в «красных зонах». Создан финансовый резерв для борьбы с этой опасной болезнью – 3 миллиарда рублей. В случае ухудшения ситуации могут быть развернуты 8,8 тысяч специальных коек. Для снятия нагрузки с поликлиник открыты пять центров диагностики ковида, а в ближайшее время заработают еще четыре.

Александр Гусев охарактеризовал ситуацию с ковидом в Воронежской области как сложную, но управляемую.

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