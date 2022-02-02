В Коминтерновском районе Воронежа прокуратура потребовала почистить от снега дороги и тротуары

Далеко не все улицы успевают чистить вовремя. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района в ходе проведенной проверки обнаружили, что территории возле образовательных учреждений и многоэтажек не очищены от снега и льда. Также хорошо убирают далеко не все дороги.

По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю управы Коминтерновского района о необходимости устранении нарушений закона и привлечении виновников к ответственности.

В мэрии ситуацию с уборкой прокомментировали так:

- Официально документ прокуратуры пока в управу не приходил. После получения представления оно будет детально изучено, выявленные нарушения устранены. Районный комбинат благоустройства работает круглосуточно и всеми силами пытается обеспечить жителям района безопасные условия передвижения.

Напомним, ранее аналогичные претензии прокуратура предъявляла к коммунальщикам Левобережного района Воронежа.