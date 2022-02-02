Мэр Вадим Кстенин обсудил с горожанами объекты, которые разместят в парке «Танаис»

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Мэр Вадим Кстенин встретился с неравнодушными воронежцами и обсудил будущую реконструкцию старейшего городского парка «Танаис», что находится в Советском районе. Судьба этого обновленного пространства продолжает решаться: есть потенциальный концессионер, и есть предложения как оно должно выглядеть в будущем. Но то, какие объекты там разместят, решать надо в том числе и местным жителям, уверены власти.

Поговорить о благоустройстве с мэром, представителями профильных управлений, МУ «Агентство управления проектами» и концессионером пришли участницы инициативной группы. Предполагается, что парк разделят на три зоны – игровую, спортивную и тихую, для отдыха.

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Динопарк и железный паровозик

На центральной аллее расположат кафе и любимые детские аттракционы. Ребятишек порадуют автодром, бамперные лодки, электромобили, качели НЛО, горка «Гусеница», карусели: цепочная, карнавальная, «Машинки», «Вертолеты» и т. д. Для солидности обустроят амфитеатр.

Горожане ранее рассказали, что хотели бы вернуть железную дорогу. Потенциальные инвесторы готовы ее восстанавливать. Также концессионер предложил разместить новые локации. Например, Динопарк, детский лабиринт и «Перевернутый дом».

Скейт-парк летом, каток – зимой

Поскольку левая сторона парка уже отчасти является спортивной и там есть спортплощадка, предложили там организовать прокат инвентаря, зону для воркаута, футбольное и волейбольное поля. В зимнее время там будет заливаться каток. Ну и по просьбам горожан в «Танаисе» может появиться скейт-парк. Учтено и пожелание воронежцев оставить на прежнем месте территорию для настольного тенниса.

Для самых маленьких

Правая сторона предполагается как зона тихого отдыха и прогулок. В планах – разнообразить это место для малышей. Например, установить площадки для детей от года до трех лет, и от трех до 6 лет. Также предложено обустроить комнату матери и ребенка, рассматривается возможность создания локаций для тихого развлечения детей, например, веревочный городок.

Не забыли власти и про владельцев домашних животных. На отдалении предусмотрена площадка для выгула собак. Ну и, конечно, в парке установят киоски с питанием, туалеты, лавочки, проведут дополнительное освещение, повесят камеры видеонаблюдения.

Напомним, проект будет реализовываться на принципах государственно-частного партнерства, при этом парк останется городской собственностью. В развитие «Танаиса» планируется вложить до 250 миллионов. Здесь хотят увеличить перечень коммерческих объектов и сохранить деревья.

– На следующих этапах развития проекта мы вновь будем встречаться, а уж в ходе реализации – обязательно: регулярно и прямо на месте работ, – завершая встречу, подытожил глава Воронежа.

Ирина Шабанова