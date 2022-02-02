В Воронеже закрыли пункты вакцинации в двух торговых центрах

Пункты вакцинации теперь есть только в трех воронежских ТРЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торгово-развлекательных центрах «Град» и «Московский проспект» больше не работают пункты вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Группы компаний Хамина, к которым относятся оба ТРЦ.

В «Граде» пункт вакцинации закрыт еще с декабря. А в «Московском проспекте» он перестал работать совсем недавно, в феврале. Причина одна и та же – больницы не могут выделить специалистов для проведения вакцинации из-за большого наплыва больных.

Пока еще продолжают работать эти пункты в ТРЦ «Галерея Чижова», «Арена» и «Максимир». При этом только в «Арене» можно сделать и вакцинацию, и ревакцинацию. В остальных двух – только ревакцинацию. В «Галерее Чижова» прививку сделать можно с 10.00 до 14.00, в «Арене» - с 11.00 до 14.00, в «Максимире» - с 10.00 до 18.00 (но лучше приходить за час до закрытия пункта). С собой надо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Ну и QR-код или сертификат о прививке, чтобы пройти контроль на входе.