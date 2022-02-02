В Воронеже назвали сроки «дистанционки» для школьников

На дистанционное обучение в Воронежской области обязаны переводить классы, если в них гриппом и ОРВИ больны 80 процентов учеников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Опубликован новый указ губернатора Воронежской области Александра Гусева о введении новых ограничительных мер в связи с резким ростом заболеваний ковидом.

В частности, с 7 по 13 февраля запретят проводить чемпионаты, первенства, кубки России, всероссийские и межрегиональные соревнования и другие спортивные мероприятия муниципального и регионального уровней в закрытых помещениях.

Кроме того, в указе говорится, что в случае отсутствия 20% школьников из-за гриппа и ОРВИ во всех муниципалитетах Воронежской области необходимо вводить дистанционное обучение. Также уточнили сроки введения нынешнего «дистанта», он продлится с 3 и, как минимум, до 16 февраля.

Дополнительные общеобразовательные программы для детей будут проводить в дистанционном формате. Исключение — индивидуальные занятия. Ранее информировали, что эта мера коснется только Воронежа.

Напомним, областные власти уже сообщали о том, что в Воронеже вводится «удаленка» для учеников 5-11 классов. А также приостанавливают работу цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций.

Напомним на утро среды, 2 февраля, сообщили о новом суточном рекорде по заболевшим ковидом в Воронежской области - 2517 человек.