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Общество2 февраля 2022 12:19

В Воронежской области растет госпитализация пациентов с ковидом

В стационарах занято 2 103 койки
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области по данным на 2 февраля открыто 2 479 коек в 23 медорганизациях для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В данный момент из них занято – 2 103. Как отметили в облздраве, в связи с началом пятой волны пандемии наплыв пациентов пока идет преимущественно на поликлиники.

Увеличилась заболеваемость среди детей. Для маленьких пациентов развернуто 350 коек в ВОДКБ №1 и ОДКБ №2 (туда госпитализируют детей и детей с родителями). Из них свободны 43 койки.

– Департаментом здравоохранения разработан план по развертыванию коек. Дополнительные койки будут разворачиваться исходя из эпидемиологической обстановки, – подчеркнули в облздраве.

Напомним, в регионе началась вакцинация школьников 12-17 лет. Первый компонент уже получил 21 подросток.

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