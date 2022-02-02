Воронежский «Факел» сыграл вничью с казахским клубом «Атырау»

Первый гол Владимира Дядюна за "Факел" принес нашему клубу только ничью. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч с занявшим 11 место в элите чемпионата Казахстана в 2021 году клубом «Атырау» начался с почти беспрерывных атак «Факела». Игра началась при проливном дожде, из-за которого даже пришлось отменить видеотрансляцию матча.

Шансов поразить ворота казахской команды было немало, но реализовали наши футболисты лишь один. На 41 минуте трое игроков «Факела» оказались против двух защитников «Атырау», и Владимир Дядюн забил первый гол в составе воронежской команды ударом в ближний угол – 1:0.

Однако вскоре показали зубы и футболисты казахской команды. Они умело разыграли стандартное положение и сравняли счет. Два матча подряд показали главному тренеру «Факела» Олегу Василенко «больное» место. Напомним, в матче с македонским клубом «Работнички» последний из трех голов наша команда тоже пропустила со «стандарта».

Во втором тайме «Факел» продолжал атаковать и создавать опасные моменты, но с завершением дело было плохо. В итоге третья ничья в пяти контрольных играх.

2 февраля «Факел» сыграет еще и с бакинским «Нефтчи», занимающем третье место в элитном дивизионе чемпионата Азербайджана. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.