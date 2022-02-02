В Воронеже мужчине чуть не отрезало ногу при загрузке мусоровоза

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Колото-резанную рану левой стопы получил работник мусоровоза во время сбора отходов на контейнерной площадке в Воронеже. О несчастном случае на производстве сообщили 2 февраля в Гострудинспекции региона.

Инцидент произошел совсем недавно, 31 января, рано утром, примерно в 07.00. Работника ИП Корчагина Е.С. срочно госпитализировали по скорой. Врачи сделали заключение. Мужчине диагностировали геморрагический шок первой степени.

– В настоящее время старшим государственным инспектором труда устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, – отметили в Гострудинспекции.