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Происшествия2 февраля 2022 11:34

В Воронеже мужчине чуть не отрезало ногу при загрузке мусоровоза

Сейчас с этим случаем разбирается Гострудинспекция
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Колото-резанную рану левой стопы получил работник мусоровоза во время сбора отходов на контейнерной площадке в Воронеже. О несчастном случае на производстве сообщили 2 февраля в Гострудинспекции региона.

Инцидент произошел совсем недавно, 31 января, рано утром, примерно в 07.00. Работника ИП Корчагина Е.С. срочно госпитализировали по скорой. Врачи сделали заключение. Мужчине диагностировали геморрагический шок первой степени.

– В настоящее время старшим государственным инспектором труда устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, – отметили в Гострудинспекции.

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