Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 11:33

В Воронежской области возле дома в селе нашли мертвого 13-летнего мальчика

Жуткое ЧП случилось в Терновском районе
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место, где нашли тело подростка.

Место, где нашли тело подростка.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В среду, 2 февраля, около одного из домов села Кисельное Терновского района обнаружили тело 13-летнего мальчика. Что стало причиной смерти подростка, пока неизвестно. Сотрудники Следственного комитета, выясняющие обстоятельства гибели мальчика, сообщили только, что на его теле видимых причин насилия не было.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (до двух лет лишения свободы). Наш сотрудники продолжает осмотр места происшествия, в ходе которого должны быть изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела. Допрашивают свидетелей, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти. В рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания погибшего подростка, а также деятельности местных органов системы профилактики, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

0