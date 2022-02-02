В Воронежской области возле дома в селе нашли мертвого 13-летнего мальчика

Место, где нашли тело подростка. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В среду, 2 февраля, около одного из домов села Кисельное Терновского района обнаружили тело 13-летнего мальчика. Что стало причиной смерти подростка, пока неизвестно. Сотрудники Следственного комитета, выясняющие обстоятельства гибели мальчика, сообщили только, что на его теле видимых причин насилия не было.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (до двух лет лишения свободы). Наш сотрудники продолжает осмотр места происшествия, в ходе которого должны быть изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела. Допрашивают свидетелей, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти. В рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания погибшего подростка, а также деятельности местных органов системы профилактики, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.