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Общество2 февраля 2022 10:27

Еще 5 жителей Воронежской области умерли от ковида

Общее число скончавшихся достигло 7314
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки еще пять воронежцев не смогли побороть опасный коронавирус. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил федеральный оперштаб.

И хотя число летальных исходов от осложнений этой страшной болезни в пятую волну пандемии снизилось, ни одного дня не проходит без жертв. Всего с начала пандемии умерло 7314 пациентов.

Из-за вспышки заболеваемости в регионе снова вернули ограничения. До 8 февраля приостановят работу кинотеатры, театры, цирки и концертные площадки, а всех школьников с 5 по 11 класс переведут на дистанционное обучение, а беременных сотрудников на удаленку.

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