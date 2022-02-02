Воронежский «Факел» на сборах в Сочи сыграет с двумя клубами «Динамо»

"Факел" на сборе в Сочи сыграет с динамовцами, а потом с армейцами. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стали известны еще два соперника «Факела» по контрольным играм на предстоящем сборе в Сочи. 19 февраля наша команда сыграет с ФК «Динамо-Минск», занимающим третье место в высшей лиге чемпионата Беларуси. 23 февраля «Факел» померяется силами с «Динамо-Брянск». Эта команда идет на четвертом месте в третьей группе ФНЛ-2 (так сейчас называется вторая лига). А 24 февраля «Факел» сразится с лидером 1-й группы ФНЛ-2 – клубом «СКА-Ростов».

Напомним, пока в контрольных играх на сборах в зимнее межсезонье у «Факела» одна победа, две ничьи и одно поражение. Наша команда сыграла вничью с двумя клубами Премьер-лиги – казанским «Рубином» (4:4) и «Нижним Новгородом» (0:0). Потом выиграла у лидера чемпионата Северной Македонии – ФК «Шкупи» - 1:0 и неожиданно потерпела крупное положение от середняка элитной лиги этой страны ФК «Работнички» - 0:3.

В эти минуты «Факел» играет контрольный матч с казахским клубом «Атырау», пока забитых голов в этом матче не было. Вечером 2 февраля наша команда померяется силами с азербайджанским «Нефтчи».