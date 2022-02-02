Воронежские власти объяснили, почему не перевели на «удаленку» учеников младших классов

Пока учиться по домам отправили только подростков. Но не исключено, что скоро очередь дойдет и до учеников младших классов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Воронежской области объяснили, почему на «дистант» отправили только учеников 5-11 классов, а про детей с первого по четвертый «забыли». Оказалось, что санитарные врачи и медики не давали рекомендаций об их переводе на «удаленку». Видимо, уровень заболеваемости среди учеников младших классов не настолько высок, как среди школьников-подростков.

Кроме того, в облправительстве уточнили, что в каждом муниципалитете нашего региона ситуация с ковидом разная. Поэтому власти на местах могут самостоятельно решать, кого отправить на «дистант». В случае необходимости на «удаленку» могут уйти и ученики младших классов.

На состоявшемся 1 февраля заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил, что за прошедшую неделю в три раза выросла заболеваемость «ковидом» детей. Началась вакцинация от этой опасной болезни подростков.