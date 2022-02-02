На набережной Воронежа Сбер установил эко-скамьи из переработанного пластика

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СберБанк установил на Петровской набережной Воронежа антивандальные скамейки из переработанного пластика. Благодаря своей конструкции они могут прослужить как минимум в четыре раза дольше обычных деревянных скамеек - более 50 лет.

При производстве одной такой эко-скамьи было использовано 40 кг полиэтилена. На лавочках размещены QR – коды с аудиоподкастами СберЗвука о достопримечательностях Петровской набережной. Чтобы перейти на сервис, достаточно отсканировать код камерой смартфона.

Благоустройство территории Петровской набережной — одна из социально значимых инициатив, реализованных Воронежским отделением Сбербанка в рамках ESG-повестки. В прошлом году волонтеры банка посадили более 10 тыс. саженцев, в офисах СберБанка ведется раздельный сбор мусора.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Бережно относиться к природе — это значит задумываться о том, как твои действия могут повлиять на окружающий мир. За последние 10 лет люди произвели больше изделий из пластика, чем за всё предыдущее столетие. Опасность вещей из такого материала заключается в том, они разлагаются в природе до 700 лет. Поэтому СберБанк поставил перед собой цель — сокращать использование пластика и повторно перерабатывать те изделия, без производства которых совсем не обойтись».