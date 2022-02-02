В Воронежской области выявили еще 2517 человек заболели ковидом за сутки

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежская область снова бьет рекорды по заболевшим коронавирусом. Днем, 2 февраля, зафиксировали еще 2517 положительных тестов. Свежей статистикой поделился федеральный оперштаб.

Сутками ранее заразившихся было 2266. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали уже более 218,6 тысяч случаев коронавируса.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в области начали снова вводить ограничения. С четверга, 3 февраля, на дистанционный формат обучения перейдут ученики 5-11-х классов. На неделю приостановили работу цирков, театров, кинотеатров и концертных организаций.