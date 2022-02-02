Жилинспекция потребовала наладить горячее водоснабжение в воронежской многоэтажке

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
Жительница многоквартирного дома №2 по улице 60 Армии в Воронеже обратилась в государственную жилинспекцию области с жалобой на низкую температуру горячей воды и неработающий полотенцесушитель. Женщина рассказала, что ей приходится подолгу сливать из крана воду, пока она прогреется.
В ходе выездной проверки инспектор замерил температуры горячей воды, она оказалась +41 вместо нормативных+60.
Причина неисправностей таилась в отсутствии отрезка трубопровода в подвале, необходимого для рециркуляции воды.
ГЖИ выдала УК Коминтерновского района предписание восстановить линию рециркуляции в установленный срок.