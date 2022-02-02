Жилинспекция потребовала наладить горячее водоснабжение в воронежской многоэтажке

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жительница многоквартирного дома №2 по улице 60 Армии в Воронеже обратилась в государственную жилинспекцию области с жалобой на низкую температуру горячей воды и неработающий полотенцесушитель. Женщина рассказала, что ей приходится подолгу сливать из крана воду, пока она прогреется.

В ходе выездной проверки инспектор замерил температуры горячей воды, она оказалась +41 вместо нормативных+60.

Причина неисправностей таилась в отсутствии отрезка трубопровода в подвале, необходимого для рециркуляции воды.

ГЖИ выдала УК Коминтерновского района предписание восстановить линию рециркуляции в установленный срок.