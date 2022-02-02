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Общество2 февраля 2022 9:37

Жилинспекция потребовала наладить горячее водоснабжение в воронежской многоэтажке

В доме нет отрезка линии рециркуляции
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Жительница многоквартирного дома №2 по улице 60 Армии в Воронеже обратилась в государственную жилинспекцию области с жалобой на низкую температуру горячей воды и неработающий полотенцесушитель. Женщина рассказала, что ей приходится подолгу сливать из крана воду, пока она прогреется.

В ходе выездной проверки инспектор замерил температуры горячей воды, она оказалась +41 вместо нормативных+60.

Причина неисправностей таилась в отсутствии отрезка трубопровода в подвале, необходимого для рециркуляции воды.

ГЖИ выдала УК Коминтерновского района предписание восстановить линию рециркуляции в установленный срок.

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